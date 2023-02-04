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Президент Сербии: Мы находимся в своеобразной Третьей мировой войне
04.02.2023 11:20 Евгения Маркова

Президент Сербии: Мы находимся в своеобразной Третьей мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предупреждением об опасности, связанной с российско-украинской войной. 

"Сегодня мы являемся свидетелями своеобразной Третьей мировой войны, которая в ближайшие дни, недели и месяцы станет масштабнее, шире и жестче, чем сегодня. Запомните мои слова", - сказал он на заседании парламента.

"В вихре войны вы не можете быть нейтральными, молчать, прятаться под камнем, потому что вам этого не позволят", - добавил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не может поддержать полномасштабное вторжение России, потому что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.

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