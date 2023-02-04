



Президент Сербии: Мы находимся в своеобразной Третьей мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предупреждением об опасности, связанной с российско-украинской войной.



"Сегодня мы являемся свидетелями своеобразной Третьей мировой войны, которая в ближайшие дни, недели и месяцы станет масштабнее, шире и жестче, чем сегодня. Запомните мои слова", - сказал он на заседании парламента.



"В вихре войны вы не можете быть нейтральными, молчать, прятаться под камнем, потому что вам этого не позволят", - добавил он.



Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не может поддержать полномасштабное вторжение России, потому что Крым и Донбасс являются украинскими территориями.