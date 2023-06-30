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Президент Республики Сербской физически проучил местные власти
30.06.2023 06:44 Алина Груднева

Президент Республики Сербской физически проучил местные власти

Президент Республики Сербской Милорад Додик физическим трудом проучил местные власти.

Результатами он поделился на своей странице в Twitter.

В частности, лидер государства взял в руки косу и пошел лично скашивать траву вдоль трассы от Банялука до Клашнице.

"Я вмешался, чтобы эта территория была опрятной и чистой. Поскольку они отдыхают, я решил все скосить сам! Это последний раз, когда я выполняю их работу", - предупредил он.
 

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