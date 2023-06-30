Президент Республики Сербской физически проучил местные власти
Президент Республики Сербской Милорад Додик физическим трудом проучил местные власти.
Результатами он поделился на своей странице в Twitter.
В частности, лидер государства взял в руки косу и пошел лично скашивать траву вдоль трассы от Банялука до Клашнице.
"Я вмешался, чтобы эта территория была опрятной и чистой. Поскольку они отдыхают, я решил все скосить сам! Это последний раз, когда я выполняю их работу", - предупредил он.
Већ сам интервенисао код надлежних да овај простор буде уредан, чист и покошен. Пошто вјерујем да се они угодно одмарају, одлучио сам да све сам покосим!— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 29, 2023
Ово је посљедњи пут да радим њихов посао. pic.twitter.com/ueU91SFC5E