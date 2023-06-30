



Президент Республики Сербской физически проучил местные власти

Президент Республики Сербской Милорад Додик физическим трудом проучил местные власти.



Результатами он поделился на своей странице в Twitter.



В частности, лидер государства взял в руки косу и пошел лично скашивать траву вдоль трассы от Банялука до Клашнице.



"Я вмешался, чтобы эта территория была опрятной и чистой. Поскольку они отдыхают, я решил все скосить сам! Это последний раз, когда я выполняю их работу", - предупредил он.

