



Президент Сербии: Для Украины готовят "большие подарки" относительно ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Украины готовятся "большие подарки и удивительные вещи" до конца года, и связано это будет с Европейским союзом.



Журналисты спросили Вучича, удивлен ли он тем, что Украина не получила "зеленый свет" по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он ответил, что не хочет вмешиваться в дела других стран, но подчеркнул, что Украину ждут другие "отличные вещи".



"Они готовят большие и отличные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС", - цитирует главу сербского государства RTV.