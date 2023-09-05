



Президент Румынии заявил, что никакие БпЛА не падали на территории его страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории его страны не падали никакие части беспилотников или любых других аппаратов.



"Могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни дрона, ни какой-либо другой части какого-либо устройства, прибывшего в Румынию. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население. Ничего не достигло Румынии. Но да, мы обеспокоены, потому что эти нападения происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией", - цитирует президента румынский новостной телеканал Digi24.



Йоханнис подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией и заверил, что страна надежно защищена.



"Я могу сказать то, что уже сказал: Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории", – сказал Йоханнис.



