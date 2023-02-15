



Президент попросил отложить голосования по законам о правовой реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает свои попытки найти компромисс в отношении правовой революции, и сегодня в он обратился к председателю коалиции и членам Кнессета от Ликуда и попросил их не проводить запланированное на сегодня голосование по законам о конфликте. Голосование перенесено на следующую неделю.



Закон о МАХАШ (департамент расследований полицейских) также не будет вынесен на голосование по просьбе президента.



Президент Герцог обратился к председателю коалиции Офиру Кацу, который сказал: "В соответствии с просьбой президента дать возможность продолжить диалог я решил, посоветовавшись с депутатом Моше Арбелем, отложить до следующей недели голосование по предложению основного закона: правительство, цель которого - отменить судебный контроль при назначении министров, утвержденных Кнессетом". Речь идет о "законе Дери 2", который призван проложить путь к возвращению председателя ШАС в правительство. Кац подчеркнул, что "отсрочка закона не повлияет на ход правовой реформы".



В то же время Герцог также позвонил депутату Моше Саада (Ликуд) и попросил его снять с повестки дня пленума Кнессета его законопроект о передаче Департамента полицейских расследований из прокуратуры и превращении его в независимый орган при министре юстиции. Саада согласился с этим, и предложение будет вынесено на голосование на следующей неделе, а не сегодня, как планировалось.



Герцог объяснил просьбу о предоставлении отсрочки как "жест доброй воли для продвижения переговоров о правовой реформе". Саада ответил на это: "Некоторое время назад президент страны связался со мной и попросил отложить голосование по моему законопроекту на несколько дней в качестве жеста доброй воли в пользу переговоров. В свете просьбы президента и из личного желания наладить диалог между различными слоями, я согласился с его просьбой, и законопроект будет рассмотрен на следующей неделе".

