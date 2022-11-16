



Президент Польши встретился с директором ЦРУ

Президент Польши Аджей Дуда встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Переговоры состоялись 16 ноября.

Бернс приехал с визитом в Варшаву, чтобы обсудить ракетный удар по польской территории.

"Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша - США", - сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер.