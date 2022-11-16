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Президент Польши встретился с директором ЦРУ
16.11.2022 21:56 Алина Груднева

Президент Польши встретился с директором ЦРУ

Президент Польши Аджей Дуда встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

 
Переговоры состоялись 16 ноября.
 
Бернс приехал с визитом в Варшаву, чтобы обсудить ракетный удар по польской территории.
 
"Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша - США", - сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер.

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