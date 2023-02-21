



Президент Дуда встретил Байдена в Польше

Президент Польши Аджей Дуда встретил в Варшаве американского коллегу Джо Байдена, который прибыл после Киева в страну с официальным визитом, в ходе которого, как ожидается, сделает специальное обращение россиянам и президенту РФ Владимиру Путину в честности.



Информацию о встрече подтвердила канцелярия президента Польши.



Ожидается, что после встречи, в ходе которой оба лидера обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине, Байден выступит с обращением в 16:30.