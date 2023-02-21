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Президент Дуда встретил Байдена в Польше
21.02.2023 14:41 Алина Груднева

Президент Дуда встретил Байдена в Польше

Президент Польши Аджей Дуда встретил в Варшаве американского коллегу Джо Байдена, который прибыл после Киева в страну с официальным визитом, в ходе которого, как ожидается, сделает специальное обращение россиянам и президенту РФ Владимиру Путину в честности.

Информацию о встрече подтвердила канцелярия президента Польши.

Ожидается, что после встречи, в ходе которой оба лидера обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине, Байден выступит с обращением в 16:30.

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