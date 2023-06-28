



Президент Польши: Вагнер в Белоруссии требует жесткого ответа

Ситуация с группой "Вагнера" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Гааге после встречи с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.



"Мы слышали… о группе Вагнера в Белоруссии и ее главе Евгении Пригожине в Белоруссии. Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали, что должны принять серьезное решение. Это требует жесткого ответа со стороны НАТО", - сказал Дуда.



При этом Дуда надеется, что ситуация с группой "Вагнера", бойцы которой, предположительно, находятся в Белоруссии, станет предметом рассмотрения на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в следующем месяце. "Адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии – один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита в Вильнюсе. Я думаю, что это также требует наших решений. Сложно сказать, примем ли мы эти решения в течение предстоящего саммита в Вильнюсе, потому что это сложный процесс. Но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", - сказал Дуда.