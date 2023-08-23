



Президент Польши: Никаких уступок РФ, Крым должен вернуться в Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва должна вернуть все захваченные украинские территории, Крым должен снова стать частью Украины.



"Не может быть никаких уступок России в этих вопросах ни в коем случае. Москва должна вернуть все захваченные территории и встретиться с последствиями своих действий. И не забывать, что действительно на кону этой войны. Мировой порядок должен полагаться на уважение международного законодательства, территориальной целостности, равно как и свободы и права нации выбирать самим свое будущее", - заявил Дуда, выступая по видеосвязи на третьем Саммите международной Крымской платформы.



По словам Дуды, "в марте-апреле 2014 года мы видели истинные намерения РФ относительно Украины, которая желает нарушить целостность Украины, разрушить язык Украины и культуру Украины".



"Мы вместе можем начать согласовывать новую международную архитектуру безопасности, новый международный порядок… И мы говорим о том, что украинская целостность также является важным вопросом безопасности балтийского региона", - подчеркнул Дуда.