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Президент Польши назвал главное условие для безопасности Европы
26.11.2022 10:53 Ольга Белозерова

Президент Польши назвал главное условие для безопасности Европы

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что безопасной является та Европа, в которой Россия терпит поражение.

Об этом он заявил, выступая в Каунасе, сообщает канцелярия польского президента.

"Безопасная Европа - это Европа, в которой Россия терпит поражение: политическое, военное и экономическое. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", - сказал Анджей Дуда. 

 

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