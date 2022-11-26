Президент Польши назвал главное условие для безопасности Европы
Президент Польши Анджей Дуда убежден, что безопасной является та Европа, в которой Россия терпит поражение.
Об этом он заявил, выступая в Каунасе, сообщает канцелярия польского президента.
"Безопасная Европа - это Европа, в которой Россия терпит поражение: политическое, военное и экономическое. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", - сказал Анджей Дуда.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kowno: Europa bezpieczna to Europa, w której Rosja jest pokonana: politycznie, militarnie i gospodarczo. Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i reszta Europy.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022