



Президент Польши назвал главное условие для безопасности Европы

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что безопасной является та Европа, в которой Россия терпит поражение.



Об этом он заявил, выступая в Каунасе, сообщает канцелярия польского президента.



"Безопасная Европа - это Европа, в которой Россия терпит поражение: политическое, военное и экономическое. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", - сказал Анджей Дуда.



