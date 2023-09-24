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Президент Польши: Эмбарго на украинское зерно – правильное решение
24.09.2023 16:28 Наталья Богинская

Президент Польши: Эмбарго на украинское зерно – правильное решение

Президент Польши Анджей Дуда считает правильным решение о введении одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Об этом Дуда сказал в комментарии польскому телеканалу TVP1.

Глава Польши отметил, что его страна “не нуждается в украинском зерне”.

“Благодаря труду наших фермеров мы обеспечиваем себя самостоятельно. Мы не нуждаемся в зерне из Украины. Их замечательные урожаи во время войны почти не дошли до стран, которые действительно в них нуждались”, – отметил он.

При этом президент подчеркнул, что Польша уже подготовила транзитные коридоры, по которым украинское зерно может проходить через страну и экспортироваться туда, где оно необходимо.

По его словам, Польша пытается помогать Украине и тем странам, которым эта помощь нужна.

“Считаю, это правильное решение, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако нужно сделать все возможное, чтобы транзит был как можно выше”, – подчеркнул Дуда.

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