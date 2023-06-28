Новости » Политика
Президент Польши Дуда внезапно приехал в Киев
28.06.2023 14:05 Раиса Вовк

Президент Польши Дуда внезапно приехал в Киев

В среду, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского президента в Twitter.

"Президент Анджей Дуда посещает Киев. Переговоры с Президентом Владимиром Зеленским по случаю празднования Дня Конституции Украины, а также консультации по текущей ситуации на фронте, в том числе об угрозе нападения России за Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", - говорится в сообщении. 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы