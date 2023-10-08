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Президент Польши боится новой волны эмиграции из Израиля
08.10.2023 15:36 Евгения Финкильштейн

Президент Польши боится новой волны эмиграции из Израиля

Президента Польши очень волнует ситуация в Израиле. Ведь расплачиваться будет, по его мнению,  население Польши и всей Европы.

Война между ХАМАСом и Израилем "выгодна России", поскольку отвлекает внимание международного сообщества от войны в Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.

Также он считает, что война на Ближнем Востоке вызовет новые волны эмиграции в Европу.

"Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира... Но, прежде всего, я боюсь, что это, к сожалению, вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу... Наша безопасность, защита границ Польши, конечно, а также границ Европейского Союза и Шенгенской зоны, становится еще более важной", - заявил Дуда.

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