



Президент Польши боится новой волны эмиграции из Израиля

Президента Польши очень волнует ситуация в Израиле. Ведь расплачиваться будет, по его мнению, население Польши и всей Европы.



Война между ХАМАСом и Израилем "выгодна России", поскольку отвлекает внимание международного сообщества от войны в Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.



Также он считает, что война на Ближнем Востоке вызовет новые волны эмиграции в Европу.



"Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира... Но, прежде всего, я боюсь, что это, к сожалению, вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу... Наша безопасность, защита границ Польши, конечно, а также границ Европейского Союза и Шенгенской зоны, становится еще более важной", - заявил Дуда.