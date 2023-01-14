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Президент Перу не собирается в отставку, несмотря на протесты
14.01.2023 14:48 Ольга Белозерова

Президент Перу не собирается в отставку, несмотря на протесты

Президент Перу Дина Болуарте отказалась уйти в отставку, несмотря на недели антиправительственных протестов, которые сотрясают страну.

Об этом сообщает ВВС.

"Я не уйду в отставку. Мои обязательства связаны с Перу", - заявила Болуарте.

Болуарте сказала, что сожалеет о гибели людей во время столкновений с силами безопасности, но настояла на том, что останется лидером.

Насилие было вызвано арестом бывшего президента Педро Кастильо в декабре после того, как он попытался приостановить работу Конгресса после поражения в голосовании по импичменту. Сторонники Кастильо требуют новых выборов и призывают к смещению Болуарте. 

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