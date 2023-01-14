



Президент Перу не собирается в отставку, несмотря на протесты

Президент Перу Дина Болуарте отказалась уйти в отставку, несмотря на недели антиправительственных протестов, которые сотрясают страну.



Об этом сообщает ВВС.



"Я не уйду в отставку. Мои обязательства связаны с Перу", - заявила Болуарте.



Болуарте сказала, что сожалеет о гибели людей во время столкновений с силами безопасности, но настояла на том, что останется лидером.



Насилие было вызвано арестом бывшего президента Педро Кастильо в декабре после того, как он попытался приостановить работу Конгресса после поражения в голосовании по импичменту. Сторонники Кастильо требуют новых выборов и призывают к смещению Болуарте.