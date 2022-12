Президент Международного Красного Креста прибыла в Киев

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.



Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.



"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила Эггер в Twitter.



