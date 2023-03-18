



Президент Мексики: Отсутствие объятий вызвало фентаниловый кризис в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что американские родители виноваты в кризисе передозировки фентанила, потому что они недостаточно обнимают своих детей. Замечания президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора завершили неделю его провокационных заявлений о кризисе, вызванном фентанилом – синтетическим опиоидом, незаконным оборотом которого занимаются мексиканские картели, и который считают причиной 70 000 смертей от передозировок в год в США.



По мнению мексиканского лидера, "семейные ценности в Штатах рухнули, потому что родители не позволяют своим детям жить дома достаточно долго".

"Существует много распавшихся семей, много индивидуализма, не хватает любви, братства и объятий”, – сказал Лопес Обрадор о кризисе в США. “Вот почему они (должностные лица США) должны выделять средства на устранение причин”.

Лопес Обрадор неоднократно говорил, что сплоченные семейные ценности Мексики спасли ее от волны передозировок фентанила. Он также отрицает, что Мексика производит фентанил.



Мексиканский президент был уязвлен призывами в Соединенных Штатах признать мексиканские банды наркоторговцев террористическими организациями. Некоторые республиканцы выступают даже за использование вооруженных сил США для подавления мексиканских картелей. По оценкам властей США, большая часть нелегального фентанила производится в подпольных мексиканских лабораториях с использованием китайских химикатов. Большинство смертей от передозировки связано с незаконным оборотом фентанила через южную границу штата Техас. Эксперты говорят, что мексиканские картели сейчас зарабатывают так много денег на рынке США, что не видят необходимости продавать фентанил на своем внутреннем рынке.



В среду Лопес Обрадор назвал политику США по борьбе с наркотиками провалом и предложил запретить в обеих странах использование фентанила в медицине, хотя малое количество препарата попадает из больниц на нелегальный рынок. Относительно небольшая часть нелегального рынка приходится на утечку лекарственного фентанила, используемого в качестве анестезии при операциях и других процедурах. Большая часть нелегального наркотика производится мексиканскими картелями.