



Президент Мексики: Нетаниягу проявил интерес к делу о пропаже студентов

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что получил письмо от премьер-министра Израиля с предложением помочь в расследовании исчезновения 43 студентов в 2014 году, сообщает Reuters.



Томас Зерон, глава агентства по уголовным расследованиям Мексики в период с 2014 по 2016 год при предыдущем правительстве, разыскивается по обвинению в содействии сокрытию похищения молодых людей из сельского педагогического колледжа Айотзинапа в юго-западном штате Герреро в сентябре 2014 года.



Зерон, который, по словам мексиканских официальных лиц, бежал в Израиль в 2020 году, ранее отрицал обвинения в правонарушениях по этому поводу, одному из самых громких скандалов с правами человека в Мексике.



Лопес Обрадор обратился за помощью к тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету в 2021 году, а н также написал нынешнему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



“Я только что получил письмо от премьер-министра Израиля о его заинтересованности в помощи нам. Потому что один из людей, участвовавших в сокрытии преступления… находится в Израиле”, — сказал Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции, имея в виду Зерона.



“Мы требуем его экстрадиции”, — сказал он.



Он не сказал, дал ли Израиль согласие на экстрадицию Зерона.



Посольство Израиля в Мексике заявило, что не может комментировать переписку между главами государств.



Лопес Обрадор вступил в должность в 2018 году, пообещав раскрыть дело, которое его администрация назвала “государственным преступлением” как за исчезновение, так и за предполагаемое сокрытие, в котором участвовали несколько уровней правительства.



Пока официально идентифицированы останки только троих из 43 студентов, и Лопес Обрадор в последние дни пообещал выяснить, что случилось с ними.







