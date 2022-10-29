



Президент Ливана: страну ждет "конституционный хаос"

Уходящий в отставку президент Ливана Мишель Аун предупредил, что его страна может подвергнуться "конституционному хаосу".

Об этом 29 октября он сказал агентству Reuters.

Аун напомнил, что у него до сих пор нет преемника, а кабинет министров уже работает в качестве временного исполнителя.

Он покинет президентский дворец в Баабде в воскресенье, за день до истечения шестилетнего срока правления. Четыре тура избирательных сессий в парламенте не смогли выдвинуть кандидата, поскольку никто не набрал большинство.