Новости » Политика
Президент Ливана: страну ждет "конституционный хаос"
29.10.2022 14:59 Алина Груднева

Президент Ливана: страну ждет "конституционный хаос"

Уходящий в отставку президент Ливана Мишель Аун предупредил, что его страна может подвергнуться "конституционному хаосу".

 
Об этом 29 октября он сказал агентству Reuters.
 
Аун напомнил, что у него до сих пор нет преемника, а кабинет министров уже работает в качестве временного исполнителя.
 
Он покинет президентский дворец в Баабде в воскресенье, за день до истечения шестилетнего срока правления. Четыре тура избирательных сессий в парламенте не смогли выдвинуть кандидата, поскольку никто не набрал большинство.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы