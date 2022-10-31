



Президент Ливана покинул пост, не оставив преемника

В воскресенье, 30 октября, президент Ливана Мишель Аун официально покинул президентский дворец в конце своего шестилетнего срока пребывания у власти, не оставив преемника.

По данным АР, образовавшийся политический вакуум, вероятно, усугубит жесткий экономический кризис в стране.

Теперь Ливаном будет управлять временное правительство, возглавляемое премьер-министром Наджибом Микати, который так и не смог сформировать новый кабинет министров после выборов, прошедших в мае прошлого года.

По мнению Ауна, такое правительство не обладает полной властью для управления Ливаном, в связи с чем, страну ждут недели "конституционного хаоса".

Покидая дворец Аун сказал, что принял отставку правительства Микати, что может еще больше лишить временную администрацию легитимности.

"Я покидаю страну, которую ограбили", - отметил он.

Аун добавил, что все ливанцы пострадали, потеряв свои сбережения в местных банках. Кроме того, он обвинил некоторых политиков в том, что те помешали расследованию взрыва в порту Бейрута в 2020 году.