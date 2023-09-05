



Президент Литвы: Коррупция в Украине очень тормозит поставки оружия

Коррупция в Украине оказывает большое влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия для ВСУ. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.



"Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - сказал Науседа.



Он отметил, что если избиратели видят, что в стране, которой направляется помощь, происходят крупные коррупционные скандалы, это наносит огромный ущерб репутации этого государства.



Об этом Науседа заявил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова Рустемом Умеровым, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.



Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Минобороны Украины начались расследования злоупотреблений и взяточничества во время закупок.



Однако Науседа не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.



"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело - принять решение, а другое - реализовать это решение", - сказал президент Литвы.