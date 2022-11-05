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Президент Кипра встретится с Нетаниягу
05.11.2022 11:08 Ольга Белозерова

Президент Кипра встретится с Нетаниягу

Президент Кипра Никос Анастасиадис отправится в Израиль по приглашению президента страны Ицхака Герцога.

Визит состоится 9 ноября, сообщает издание Cyprus Mail. По данным издания, Ицхак Герцог вручит президенту Кипра высшую награду страны за решающий вклад в дальнейшее углубление стратегического сотрудничества между Кипром и Израилем.

В Израиле Анастасиадис также встретится с победителем недавних выборов Биньямином Нетаниягу. 

После этого президент Кипра отправится во Францию где встретится с Эммануэлем Макроном. 

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