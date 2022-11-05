



Президент Кипра встретится с Нетаниягу

Президент Кипра Никос Анастасиадис отправится в Израиль по приглашению президента страны Ицхака Герцога.



Визит состоится 9 ноября, сообщает издание Cyprus Mail. По данным издания, Ицхак Герцог вручит президенту Кипра высшую награду страны за решающий вклад в дальнейшее углубление стратегического сотрудничества между Кипром и Израилем.



В Израиле Анастасиадис также встретится с победителем недавних выборов Биньямином Нетаниягу.



После этого президент Кипра отправится во Францию где встретится с Эммануэлем Макроном.