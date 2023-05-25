



Президент Казахстана: Россия и Беларусь – две страны и одно государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в Москве, заявил, что в рамках Евразийского экономического союза ЕАЭС существует союзное государство России и Беларуси, но также есть и “другой уровень интеграции”, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.



“У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, – создание государства по формуле „две страны – одно государство“ с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас”, – заявил Токаев на заседании Евразийского экономического форума в Москве.



В то же время Токаев отметил, что в ЕАЭС также есть и “другой уровень интеграции”, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией.

“С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях – это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему”, – заключил президент Казахстана.



Летом 2022 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Токаев назвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР “квазигосударственными территориями”, а также добавил, что Казахстан не признает их независимость, как не признает независимость Абхазии и Южной Осетии.