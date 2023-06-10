



Президент Казахстана решил не ехать к Путину на экономический форум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в середине июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление казахстанского кабмина.



В пресс-службе правительства Казахстана агентству заявили, что в этом году от республики поедут на ПМЭФ только два представителя – первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и замминистра национальной экономики Тимур Жаксылыков.



На форуме в 2022 году российский президент Владимир Путин коверкал имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Кемелевича, чем вызвал недоумение у Токаева. Путин сказал что-то похожее на “Кемежам Ишемильевич”.

До полномасштабного вторжения в Украину Россия ежегодно принимала на форуме мировых лидеров и бизнес-гигантов, но теперь западные чиновники и бизнесмены избегают контактов с Россией, отмечает Reuters.В прошлом году Токаев привлек всеобщее внимание, заявив, что его страна не признает государственный суверенитет “ДНР” и “ЛНР”, назвав эти территории квазигосударственными. По словам Токаева, если “право нации на самоопределение будет реализовано” повсеместно, наступит хаос.ПМЭФ состоится 14–17 июня 2023 года. На форум должны приехать главы “ДНР” и “ЛНР”», делегации из Турции, Египта, Афганистана и Сирии, участники из Эфиопии и Мали. На 17 июня в Петербурге запланирована встреча лидеров африканских стран с Путиным.