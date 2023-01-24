



Президент Израиля выступит в Европарламенте

Президент Израиля Ицхак Герцог отправится в среду, 25 января, с визитом в Бельгию.



Президент начнет свой визит в Королевском дворце Брюсселя, где его примет король Бельгии Филипп, сообщает "Аруц Шева".



Израильский лидер также встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На следующий день, 26 января 2023 года, президент посетит Европейский парламент по приглашению председателя Роберты Метсолы. Там Герцог выступит с обращением перед депутатами Европарламента и пережившими Холокост на специальном заседании по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.



В ходе визита израильский президент встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями стран-членов НАТО, которых он проинформирует о ситуации в Израиле.



"Главное событие визита - мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, на котором я выступлю перед Европейским парламентом, - наполняет меня чувством священного трепета. Мы никогда не должны забывать, что Холокост, самая темная бездна в истории человечества, вырос на плодородной почве антисемитизма, который распространялся по Европе на протяжении поколений и трагическим образом поднимает свою голову во многих формах в наши дни", - говорится в заявлении Герцога.