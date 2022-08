Президент Израиля выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.



"Михаил Горбачев был одним из самых выдающихся деятелей ХХ века. Он был смелым и дальновидным лидером, сформировавший наш мир способами, которые ранее считались невообразимыми. Я был горд встретиться с ним во время его визита в Израиль в 1992 году. Искренние соболезнования его семье и друзьям", - написал Герцог.







Mikhail Gorbachev was one of the 20th century's most extraordinary figures. He was a brave and visionary leader, who shaped our world in ways previously thought unimaginable. I was proud to meet him during his 1992 visit to Israel. Heartfelt condolences to his family and friends.