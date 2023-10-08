



Президент Израиля: войну выиграем, у нас нет другого выбора

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к нации с призывом к национальному единству перед лицом террора.



"Давайте сохраним этот дух героизма и это единство. Это наше самое мощное оружие", - сказал он.



Герцог также призвал граждан не распространять непроверенные слухи, которые послужат на руку ХАМАСу, и следовать указаниям Службы тыла.



"Атака ХАМАСа является непростительным грехом, которым руководит не только убийственная террористическая организация, но и ось зла, чья база находится в Иране", - подчеркнул он.



По словам Герцога, террористы ХАМАС являются животными, убивающими малышей, стариков и женщин.



"Неоспоримый факт - Государство Израиль победит. У нас нет другого выбора. Мои братья и сестры: мы воюем за свой дом и победим", - отметил президент.