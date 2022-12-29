



Президент Израиля поблагодарил короля Марокко за помощь евреям в годы Холокоста

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог в письме королю Марокко Мухаммеду VI поблагодарил монарха за предоставление его страной безопасного убежища своим еврейским подданным, в то время, когда европейские евреи познали на себе все ужасы Холокоста, сообщает AP. Кроме того, Герцог выразил признательность марокканскому королю за поддержку еврейской общины и еврейского образования в стране в наше время.



Президент Израиля направил королю Марокко благодарственное письмо по случаю 2 лет с момента нормализации отношений между двумя странами. Это послание стало первым в истории случаем официальной благодарности израильского государственного деятеля в адрес короля Марокко за его действия в эпоху Холокоста.



В своем письме Ицхак Герцог выразил благодарность “королю и народу Марокко, которые на протяжении поколений защищали безопасность, благополучие и культурное наследие еврейской общины королевства, появившейся в этой стране после их изгнания из Испании в конце XV века”.



“Когда миллионы евреев столкнулись с ужасами Холокоста, король Мохаммед V предоставил убежище своим еврейским подданным”, – говорится в письме Герцога от 27 декабря.



“Марокканские евреи с гордостью и любовью вспоминают о вашем дедушке, Его Величестве короле Мухаммеде V, которого помнят как защитника и опекуна”, – добавил Герцог.



Король Мухаммед V известен своим отказом применять антиеврейские законы, принятые прогерманским правительством Виши во Франции во время Второй мировой войны.



Ицхак Герцог также высоко оценил действия нынешнего монарха по поддержке еврейской общины своей страны, отметив решение включить изучение темы Холокоста в учебную программу марокканских школ.



“Именно во время вашего правления еврейский характер Марокко был признан конституцией королевства, еврейские общинные учреждения по всей стране – от синагог до кладбищ – были отреставрированы, а отрицание Холокоста осуждено вашими заявлениями, в которых “окончательное решение еврейского вопроса” было названо “одной из самых трагических глав современной истории”, – говорится в письме.



Марокко впервые наладило отношения с Израилем во время правления отца Мухаммеда VI Хасана II, который правил страной с 1961 по 1999 год. В связи с этим Герцог писал, что Хасан II “сыграл решающую роль в создании основ мира, на которых сейчас строится наше будущее”.