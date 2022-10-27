



Президент Израиля объяснил отказ поставлять оружие в Украину

Президент Ицхак Герцог ответил на критику по поводу того, что Израиль отказывается поставлять Украине современное оружие.

Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.

По словам Герцога, существуют ограничения, которые не позволяют Израилю поставлять Украине определенные системы ПВО. В то же время, он выразил готовность поставлять нелетальное оружие и гуманитарную помощь.

"Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся это делать", — сказал он.

Относительно использования Россией иранских дронов-камикадзе в Украине Герцог сказал, что Израиль "анализирует ситуацию".