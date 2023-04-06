



Президент Израиля обратился к миру из-за массированных обстрелов

Президент Израиля Ицхак Герцог призывает международное сообщество осудить массированные ракетные обстрелы, которым в последние дни подверглась страна.



В течение двух дней террористические организации совершали обстрелы из Газы, а 6 апреля территория Еврейского Государства была атакована из Ливана. Все это происходит во время Песаха.



"В свете обострения ситуации в конце праздника я говорил с главами муниципалитетов на севере и юге страны. От имени всего народа выразил поддержку жителям, которые вынуждены праздновать Песах под огнем", - сказал Герцог.



Он подчеркнул, что Израиль сделает все для поддержания безопасности государства и его граждан.



"Я требую от международного сообщества решительно осудить грубое нарушение международного права и не протягивать руку терроризму и причинению вреда невинным", — добавил он.