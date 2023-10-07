



Президент Израиля обратился к гражданам на фоне обстрелов

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил со специальным заявлением по поводу массированных ракетных обстрелов, которые совершает все утро, 7 октября, ХАМАС из Газы.



"Государство Израиль переживает трудные времена. Я поддерживаю ЦАХАЛ, его командиров и бойцов, а также все силы безопасности и всех жителей Израиля, подвергшихся нападению", - сказал президент Израиля.



Герцог призвал граждан подчиняться директивам Службы тыла, соблюдать бдительность и спокойствие.