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Президент Израиля обратился к гражданам на фоне обстрелов
07.10.2023 09:07 Алина Груднева

Президент Израиля обратился к гражданам на фоне обстрелов

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил со специальным заявлением по поводу массированных ракетных обстрелов, которые совершает все утро, 7 октября, ХАМАС из Газы.

"Государство Израиль переживает трудные времена. Я поддерживаю ЦАХАЛ, его командиров и бойцов, а также все силы безопасности и всех жителей Израиля, подвергшихся нападению", - сказал президент Израиля.

Герцог призвал граждан подчиняться директивам Службы тыла, соблюдать бдительность и спокойствие.

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