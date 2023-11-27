



Президент Израиля напомнил Маску об изъяне соцсети Х

Президент Израиля Ицхак Герцог напомнил американскому предпринимателю Илону Маску о том, что соцсеть Х, которой тот владеет, полна антисемитизма.



Во время встречи израильский лидер отметил, что миллиардер может сыграть большую роль в борьбе с этой проблемой.



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"Вам предстоит сыграть огромную роль, и я думаю, нам нужно бороться с этим являением вместе. Вы видели сегодня утром (во время посещения Кфар-Аза, - ред), к чему может привести ненависть. Одна только мысль может перетвориться на чистое зло, ненависть и кровопролитие", отметил Герцог.