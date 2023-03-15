



Президент Израиля: мы на грани гражданской войны

Представляя свой компромиссный план по пересмотру судебной системы, президент Ицхак Герцог заявил, что конфликт по этому вопросу поставил Израиль на грань гражданской войны.



Герцог говорит, что он был шокирован тем, что услышал от израильтян в последние недели.



"Те, кто думает, что гражданская война - это то, до чего мы не можем дойти, не имеют ни малейшего представления", - говорит Герцог.



"Я хочу сказать вам кое-что от всего сердца, и я очень надеюсь, что это проникнет и в ваши сердца".



"В своей жизни, в самых страшных кошмарах, я никогда не думал, что услышу такие слова, пусть даже от очень небольшого меньшинства людей. Я услышал поразительную риторику. Я услышал настоящую, глубокую ненависть. Я слышал людей - из всех партий, что идея крови на улицах больше не шокирует их. Бездна находится в пределах досягаемости именно сейчас, на 75-м году существования государства", - говорит он.



Герцог подчеркнул: "ЦАХАЛ нельзя трогать. Мы находимся на перепутье исторического кризиса, определяющего конституционного момента. Сами наши основы призывают нас добиваться справедливости и мира".



Суть плана Герцога



Израильские СМИ сообщают подробности “золотого компромисса” по правовой реформе президента Ицхака Герцога.



В состав комитета по назначениям судей войдут 11 членов. 4 члена коалиции, 2 члена оппозиции, 3 судьи и 2 представителя общественности, которые будут назначены министром юстиции с одобрения председателя БАГАЦа. У судей не будет права вето, но и не будет большинства для коалиции. Дисквалификация законов будет возможна большинством в 7 голосов из 11.



План Герцога: право БАГАЦа отменять законы радикально ограничат



"Народный план" правовой реформы, составленный президентом Ицхаком Герцогом, включает в себя ряд важных реформ. Среди прочего, он предусматривает существенное ограничение возможностей Кнессета принимать основные законы, изменение состава комиссии по выбору судей, но таким образом, чтобы не дать коалиции структурированного большинства.



БАГАЦу запретят отменять основные законы и ограничат возможности отменять обычные законы. Таким образом, судебный пересмотр законов будет возможен при расширенном составе из 11 судей и большинстве в две трети голосов, а судебный пересмотр основных законов будет невозможен.



Кроме того, будет сформулирован согласованный порядок прохождения военной службы или гражданской национальной службы, который будет принят в качестве основного закона и не будет подлежать судебному пересмотру.



Также было заявлено, что “основание разумности” будет отменено в отношении решений правительства по вопросам политики и назначений министров, и применение этого принципа будет сокращено в отношении решений министров по вопросам политики.