



Президент Израиля Герцог: ХАМАСу это не сойдет с рук

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил раненых в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.



Он призвал израильтян к единству и сделал предупреждение ХАМАСу.



"В больничных палатах я видел, что такое израильская стойкость, что такое героизм", - сказал президент.



По словам Герцога, израильтяне демонстрируют основные ценности: "огромное сердце, единство, социальную сплоченность". По словам президента, хоть ХАМАС и пытается подорвать чувство безопасности, никто не сможет победить Еврейское Государство.



"Вам это не сойдет с рук ни в коем случае", - обратился он к террористам.