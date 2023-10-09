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Президент Израиля Герцог: ХАМАСу это не сойдет с рук
09.10.2023 13:19 Алина Груднева

Президент Израиля Герцог: ХАМАСу это не сойдет с рук

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил раненых в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.

Он призвал израильтян к единству и сделал предупреждение ХАМАСу.

"В больничных палатах я видел, что такое израильская стойкость, что такое героизм", - сказал президент.

По словам Герцога, израильтяне демонстрируют основные ценности: "огромное сердце, единство, социальную сплоченность". По словам президента, хоть ХАМАС и пытается подорвать чувство безопасности, никто не сможет победить Еврейское Государство.

"Вам это не сойдет с рук ни в коем случае", - обратился он к террористам.

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