



Президент Ирана: стратегия Запада провалилась

Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, будто стратегия Запада и, в частности, США в отношении его страны провалилась.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Тегеране 29 августа.



"Враг пытался следовать двум стратегиям: одна заключалась в изоляции Ирана от мира, а другая — обескуражить иранскую нацию. Обе стратегии провалились. Изолировать Иран Западу не удалось", — сказал Раиси.



Таким образом он прокомментировал санкции в отношении Ирана. По словам Раиси, Тегеран продолжит добиваться отмены этих ограничений посредством переговоров о возобновлении ядерной сделки.