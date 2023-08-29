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Президент Ирана: стратегия Запада провалилась
29.08.2023 15:47 Алина Груднева

Президент Ирана: стратегия Запада провалилась

Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, будто стратегия Запада и, в частности, США в отношении его страны провалилась.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Тегеране 29 августа.

"Враг пытался следовать двум стратегиям: одна заключалась в изоляции Ирана от мира, а другая — обескуражить иранскую нацию. Обе стратегии провалились. Изолировать Иран Западу не удалось", — сказал Раиси.

Таким образом он прокомментировал санкции в отношении Ирана. По словам Раиси, Тегеран продолжит добиваться отмены этих ограничений посредством переговоров о возобновлении ядерной сделки.

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