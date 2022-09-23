Президент Ирана приветствовал проправительственные марши
После нескольких дней кровопролитных беспорядков из-за смерти женщины после задержания полицией нравов в Иране организовали проправительственные марши.
Президент Исламской Республики Эбрагим Раиси приветствовал демонстрации.
"Проправительственные демонстрации в Иране демонстрируют силу и честь Исламской Республики", - сказал он.
Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации после возвращения из Нью-Йорка, где он присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН.
Организованные государством демонстрации прошли в пятницу в нескольких иранских городах. Участники марша марша призывали к казни протестующих, которые выходили на массовые акции в течение нескольких дней.