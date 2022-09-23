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Президент Ирана приветствовал проправительственные марши
23.09.2022 20:07 Алина Груднева

Президент Ирана приветствовал проправительственные марши

После нескольких дней кровопролитных беспорядков из-за смерти женщины после задержания полицией нравов в Иране организовали проправительственные марши.

 
Президент Исламской Республики Эбрагим Раиси приветствовал демонстрации.
 
"Проправительственные демонстрации в Иране демонстрируют силу и честь Исламской Республики", - сказал он. 
 
Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации после возвращения из Нью-Йорка, где он присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН.
 
Организованные государством демонстрации прошли в пятницу в нескольких иранских городах. Участники марша марша призывали к казни протестующих, которые выходили на массовые акции в течение нескольких дней.

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