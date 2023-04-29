



Президент Ирана: присутствие США на Ближнем Востоке наносит ущерб безопасности

Президент Ирана Ибрагим Раиси раскритиковал присутствие американских сил в ближневосточном регионе.



Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Абдель-Латифом Рашидом.



"Присутствие иностранных сил в регионе не помогает. Наши отношения с Ираком основаны на общих интересах, а американцы думают о собственных интересах, а не об интересах стран региона", - сказал он.



По словам Раиси, обе страны подписали соглашение в сфере безопасности.



"Безопасность Ирака и его границ очень важна для нас", - добавил он.



