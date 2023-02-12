



Президент Ирана посетит Китай в ближайшие дни — иранские СМИ

Президент Ирана Эбрагим Раиси через несколько дней отправится в Китай с трехдневным визитом, направленным на укрепление экономического сотрудничества, сообщили в воскресенье иранские государственные СМИ.



По сообщению иранского государственного информационного агентства IRNA, Раиси отправится в Пекин в понедельник вечером в ответ на официальное приглашение председателя КНР Си Цзиньпина.



Лидеры Ирана и Китая впервые встретились в сентябре прошлого года в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, где иранский президент призвал к расширению связей.



Ожидается, что во время предстоящей поездки Раиси проведет частные переговоры с Си, а делегации обеих стран должны подписать "документы о сотрудничестве", сообщает иранское информационное агентство IRNA.



Раиси также примет участие во встречах с китайскими бизнесменами и проживающими в стране иранцами.



Иран и Китай имеют прочные экономические связи, особенно в области энергетики, транзита, сельского хозяйства, торговли и инвестиций.



В 2021 году обе страны подписали 25-летний "пакт о стратегическом сотрудничестве", который, как утверждается, включает "политические, стратегические и экономические" компоненты.



Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана, сообщает IRNA со ссылкой на 10-месячную статистику иранских таможенных органов. Экспорт Ирана в Пекин составил 12,6 млрд долларов, а импорт товаров из Китая составил 12,7 млрд долларов.

