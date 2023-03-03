



Президент Ирана обвинил в отравлении сотен школьниц "врагов" страны

Президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил "врагов" Тегерана в волне отравлений сотен школьниц по всей стране.



К настоящему времени до сих пор не найдено объяснения таинственным отравлениям в десятках школ для девочек по всей стране, начало которым было положено в ноябре в городе Кум.



"Это проект в сфере безопасности, призванный вызвать хаос в стране, с помощью которого враг стремится посеять страх и неуверенность среди родителей и учащихся в Иране", — сказал Раиси.



Кого именно имел в виду президент Ирана, он не уточнил, но намек очевиден - речь идет об Израиле и США.



На фоне таких обвинений высокопоставленный иранский чиновник сказал, что к отравлениям, вероятно, причастен бензовоз, найденный недалеко от одной из школ в пригороде Тегерана. Водитель транспортного средства арестован.



