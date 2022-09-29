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Президент Ирана о протестах: хаос неприемлем
29.09.2022 06:50 Алина Груднева

Президент Ирана о протестах: хаос неприемлем

Президент Ирана Ибрагим Раиси прокомментировал смерть молодой женщины Мехсы Амини после ее ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, из-за чего в стране вспыхнули масштабные акции протеста.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По словам Раиси, смерть Амини "опечалила" всех в Исламской Республике. 
 
"Тем не менее, насильственные протесты, создавшие хаос, не приемлемы", - предупредил он.
 
Раиси похвалил силовиков, которые участвовали в кровопролитных столкновениях с протестующими по всей стране.

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