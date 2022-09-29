



Президент Ирана о протестах: хаос неприемлем

Президент Ирана Ибрагим Раиси прокомментировал смерть молодой женщины Мехсы Амини после ее ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, из-за чего в стране вспыхнули масштабные акции протеста.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Раиси, смерть Амини "опечалила" всех в Исламской Республике.

"Тем не менее, насильственные протесты, создавшие хаос, не приемлемы", - предупредил он.

Раиси похвалил силовиков, которые участвовали в кровопролитных столкновениях с протестующими по всей стране.