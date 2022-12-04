



Президент Ирана не исключил пересмотра ряда пунктов в конституции

В Иране возможны изменения некоторых статей конституции, принятой в Исламской Республике в 1979 году.

Об этом сообщает Al Hadas.

По данным издания, такую возможность не исключил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Уточняется, что его заявление о конституции прозвучало на фоне масштабных акций протеста после смерти Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

К слову, сегодня власти Ирана упразднили этот орган, объявив, что пересмотрят вопрос о ношении хиджаба.