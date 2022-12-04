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Президент Ирана не исключил пересмотра ряда пунктов в конституции
04.12.2022 20:39 Алина Груднева

Президент Ирана не исключил пересмотра ряда пунктов в конституции

В Иране возможны изменения некоторых статей конституции, принятой в Исламской Республике в 1979 году.

 
Об этом сообщает Al Hadas.
 
По данным издания, такую возможность не исключил президент Ирана Эбрахим Раиси. 
 
Уточняется, что его заявление о конституции прозвучало на фоне масштабных акций протеста после смерти Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
 
К слову, сегодня власти Ирана упразднили этот орган, объявив, что пересмотрят вопрос о ношении хиджаба.

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