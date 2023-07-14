



Президент Ирана: гомосексуальность положит конец “человеческому поколению”

Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси предпринял смертельную гомофобную атаку на сообщество ЛГБТК+ во время своего визита в Уганду в среду, заявив, что гомосексуализм положит конец “человеческому поколению”.



Визит Раиси состоялся после того, как в мае в Уганде был принят радикальный анти-ЛГБТК+ закон, предусматривающий суровое уголовное наказание для гомосексуалистов, вплоть до смертной казни, пишет jpost.



Гомофобный иранский президент заявил: "Запад сегодня пытается продвигать идею гомосексуализма, а продвигая гомосексуализм, они пытаются положить конец человеческому поколению".



Он добавил: "Западные страны пытаются представить гомосексуализм как показатель цивилизованности, в то время как это одна из самых грязных проблем".



Иранский режим казнил от 4000 до 6000 геев и лесбиянок после исламской революции 1979 года, согласно данным WikiLeaks от 2008 года.



