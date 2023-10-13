



Президент Хорватии "разочаровался" в Израиле

Президент Хорватии Миланович "разочаровался" в Израиле и его деятельности против террористов ХАМАСа.



Соответствующее заявление он сделал на торжественном заседании муниципального совета Плашки по случаю Дня муниципалитета.



Миланович возмутился вывешиванием флага Израиля на здании МИД Хорватии в знак солидарности со страной, подвергшейся террористической атаке ХАМАСа.



"Я думаю, что это идиотский шаг, несмотря на всю мою симпатию к Израилю, который, к сожалению, они потеряли за 15 минут. Никто на Ближнем Востоке не любит ХАМАС, ни одно правительство, но, к сожалению, их любит народ. В Хорватии нет места другим флагам, за исключением строго регламентированных ситуаций", - сказал Миланович.



Далее он оправдался, отметив, что осудил зверские убийства в Израиле и "даже выразил отвращение". "Но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей Газы", - добавил он.



