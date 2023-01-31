



Президент Хорватии оскандалился своими заявлениями о Крыме и России

В МИД раскритиковали президента Хорватии из-за скандального заявления о Крыме







Пророссийское заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым якобы уже не будет Украиной, неприемлемо. Политик фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.



Он напомнил, что в начале 1990-х годов Хорватия тоже боролась за собственную независимость, как сейчас Украина. Николенко предположил, что с такой откровенно пророссийской риторикой Миланович в тот период вряд ли смог бы стать президентом Хорватии.



"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь", - отметил Николенко.



Он подчеркнул, что МИД считает неприемлемым высказывание хорватского лидера, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины. В то же время Николенко поблагодарил хорватов и правительство за поддержку.



"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - отметил спикер МИД.



Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым уже не сможет быть частью Украины, а Россия, по его словам, опасна, однако этого никто не понимает.



Также ранее Миланович выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине.



"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - заявил он.



Миланович подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники в Украину.