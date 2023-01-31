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Президент Хорватии оскандалился своими заявлениями о Крыме и России
31.01.2023 11:57 Раиса Вовк

Президент Хорватии оскандалился своими заявлениями о Крыме и России

В МИД раскритиковали президента Хорватии из-за скандального заявления о Крыме

 

Пророссийское заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым якобы уже не будет Украиной, неприемлемо. Политик фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Хорватия тоже боролась за собственную независимость, как сейчас Украина. Николенко предположил, что с такой откровенно пророссийской риторикой Миланович в тот период вряд ли смог бы стать президентом Хорватии.

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что МИД считает неприемлемым высказывание хорватского лидера, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины. В то же время Николенко поблагодарил хорватов и правительство за поддержку.

"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - отметил спикер МИД.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым уже не сможет быть частью Украины, а Россия, по его словам, опасна, однако этого никто не понимает. 

Также ранее Миланович выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине. 

"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - заявил он.

Миланович подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники в Украину.

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