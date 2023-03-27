Президент Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе
Президент Ицхаак Герцог призвал коалицию остановить закон о судебной реформе в понедельник утром после ночи крупных протестов.
“Сегодня вечером мы увидели несколько очень сложных сцен”, – сказал он. “Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции у всех тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество – все это под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас”.
“Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно прекратить принятие законов. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как к одному целому, ставлю граждан нацию превыше всего. Ведите себя ответственно и действуйте дальнейшего промедления”, -- добавил президент.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен выступить с речью в понедельник утром .
Массовые протесты продолжались в Тель-Авиве всю ночь на воскресенье после того, как Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта за призыв к коалиции заморозить закон.