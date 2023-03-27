



Президент Герцог призвал правительство остановить закон о судебной реформе

Президент Ицхаак Герцог призвал коалицию остановить закон о судебной реформе в понедельник утром после ночи крупных протестов.

“Сегодня вечером мы увидели несколько очень сложных сцен”, – сказал он. “Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции у всех тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество – все это под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас”.

“Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно прекратить принятие законов. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как к одному целому, ставлю граждан нацию превыше всего. Ведите себя ответственно и действуйте дальнейшего промедления”, -- добавил президент.