



Президент Герцог: "Индия и Израиль - естественные союзники"

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Индия и Израиля являются "естественными союзниками", которых объединяет фундаментальная приверженность демократическим идеалам, на которых они были основаны.



Такое заявление Герцог сделал во время посещения Музея Израиля, где открыли выставку, посвященную Индии и индийским божествам, сообщает The Hindu.



"Индия и Израиль - естественные союзники, объединенные фундаментальной приверженностью демократическим идеалам, на которых были основаны обе наши страны. Тем не менее, этот вечер выходит за рамки политики, торговли и даже дипломатии. Этот вечер проливает свет на нашу общую человечность, отдавая дань уважения богатой истории и культурному наследию индийского народа", - заявил Герцог.