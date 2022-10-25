



Президент ФРГ Штайнмайер просидел час в бомбоубежище под Черниговом

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.



"Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище.



Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.



Wenn Krieg Alltag wird. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Frauen von Korjukiwka im Norden der Ukraine muss nach einem Luftalarm im Schutzkeller stattfinden. “Wir erleben das nahezu täglich!” erzählen sie, “und ignorieren den Alarm mittlerweile oft einfach.” pic.twitter.com/XlpcsWTiQ9 — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) October 25, 2022

Напомним, сегодня Штайнмайер прибыл в Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ в Украину с начала войны.