Новости » Политика
Президент ФРГ Штайнмайер просидел час в бомбоубежище под Черниговом
25.10.2022 16:14 Раиса Вовк

Президент ФРГ Штайнмайер просидел час в бомбоубежище под Черниговом

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.

"Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище.

Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
 

Напомним, сегодня Штайнмайер прибыл в Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ в Украину с начала войны. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы