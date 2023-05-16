



Президент Франции Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет

Французский президент Эммануэль Макрон намекнул, что его страна в скором будущем отправит Украине дальнобойные ракеты.

Об этом он рассказал во время эфира на телеканале TF1 .



Он не уточнил, о каком типе вооружения идет речь, только сказал, что ракеты "позволят сопротивляться". Также Макрон подчеркнул, что Франция не будет поставлять оружие, которым можно атаковать территорию России.



"Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападению. Это значит, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую территорию или атаковать Россию", – сказал он.



В контексте этого вопроса Макрон напомнил, что Франция уже поставила Украине много вооружений, в частности, самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.

