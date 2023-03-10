



Президент Финляндии отказывается от общения с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте отказался вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.



Об этом он сказал в интервью Bloomberg.



"Я сказал, что полностью готов поговорить с ним, если будет какая-то польза от этого, но на данный момент ничего подобного мы не выявили", - подчеркнул он.



Он считает, что требование РФ в декабре 2021 года прекратить расширение НАТО стало сигналом о возвращении к эпохе, когда большие державы окружали себя сферами влияния. Это и послужило толчком для стремления финнов вступить в альянс.



"Это изменило правила игры в наших глазах, потому что до сих пор мы всегда думали и говорили, что по своей воле остаемся несоюзными в военном отношении, но кто поверит в это после того, как Путин сказал, что "вы не можете присоединиться". Когда он сказал, что требует, чтобы НАТО больше не расширялся, практически это означает, что он хотел зону, свободную от НАТО, перед Россией", - подчеркнул он.

