



Президент Европарламента осудила атаку террористов на Израиль

Президент Европейского парламента Роберта Метсола осудила массированные атаки террористов Газы на Израиль.



"Я потрясена нападениями на Израиль. Мы осуждаем терроризм и насилие против невинных людей", — написала она.



По словам Метсолы, она мысленно поддерживает всех израильтян, которые находятся под террористическим огнем и всеми, кто сейчас защищает граждан Израиля.



"Терроризм никогда не победит", - добавила она.



Ранее с осуждением массированных атак, устроенных террористами Газы, выступили в США.

