Президент Европарламента осудила атаку террористов на Израиль
Президент Европейского парламента Роберта Метсола осудила массированные атаки террористов Газы на Израиль.
"Я потрясена нападениями на Израиль. Мы осуждаем терроризм и насилие против невинных людей", — написала она.
По словам Метсолы, она мысленно поддерживает всех израильтян, которые находятся под террористическим огнем и всеми, кто сейчас защищает граждан Израиля.
"Терроризм никогда не победит", - добавила она.
Ранее с осуждением массированных атак, устроенных террористами Газы, выступили в США.