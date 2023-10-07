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Президент Европарламента осудила атаку террористов на Израиль
07.10.2023 10:12 Алина Груднева

Президент Европарламента осудила атаку террористов на Израиль

Президент Европейского парламента Роберта Метсола осудила массированные атаки террористов Газы на Израиль.

"Я потрясена нападениями на Израиль. Мы осуждаем терроризм и насилие против невинных людей", — написала она.

По словам Метсолы, она мысленно поддерживает всех израильтян, которые находятся под террористическим огнем и всеми, кто сейчас защищает граждан Израиля.

"Терроризм никогда не победит", - добавила она.

Ранее с осуждением массированных атак, устроенных террористами Газы, выступили в США.
 

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