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Президент Еврокомиссии требует разблокировать Черное море | Фото: twitter
19.07.2023 12:00 Дара Киевская

Президент Еврокомиссии требует разблокировать Черное море

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что возобновление транспортировки через Черное море продовольствия из Украины имеет огромное значение для противодействия голоду и росту цен на продукты питания во всем мире.

Об этом президент Еврокомиссии высказалась по итогам двухдневной встречи на самом высоком уровне между ЕС и странами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

По ее словам, ЕС предпримет все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности и указала на, что Европа намерена активно использовать "коридоры солидарности" на границе с Украиной.

"Благодаря им удалось вывезти более 45 миллионов тонн зерна и других продуктов питания", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Кроме этого, черноморская инициатива дала возможность экспортировать Украине дополнительные 35 миллионов тонн продовольствия.

"Важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт по этому пути", - отметила президент ЕК.
 

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