



Президент Еврокомиссии требует разблокировать Черное море

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что возобновление транспортировки через Черное море продовольствия из Украины имеет огромное значение для противодействия голоду и росту цен на продукты питания во всем мире.



Об этом президент Еврокомиссии высказалась по итогам двухдневной встречи на самом высоком уровне между ЕС и странами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).



По ее словам, ЕС предпримет все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности и указала на, что Европа намерена активно использовать "коридоры солидарности" на границе с Украиной.



"Благодаря им удалось вывезти более 45 миллионов тонн зерна и других продуктов питания", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.



Кроме этого, черноморская инициатива дала возможность экспортировать Украине дополнительные 35 миллионов тонн продовольствия.



"Важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт по этому пути", - отметила президент ЕК.

